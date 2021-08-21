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Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

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Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, ticari, askeri ve istihbari alanlarda ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadele konusundaki iş birliğini de artırmak gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, ticari, askeri ve istihbari alanlarda ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadele konusundaki iş birliğini de artırmak gerektiğini ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki mevcudiyetinin yanı sıra doğrudan merkezi hükümetin kontrolünde olan Mahmur ve Sincar'da da varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Başkan Erdoğan, PKK terör örgütünün ve uzantılarının kullandığı bu yere düzenlenen son operasyonda, öncekilerde olduğu gibi, sadece örgüt mensuplarının hedef alındığını, vurulan hedefin terör örgütünün iddia ettiği gibi hastane veya sağlık merkezi değil, örgütün barınma yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın köşeye sıkıştıkça bu tür yalanlara daha fazla sarıldığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin askeri yetenekler bakımından ulaştığı üst düzey seviyeyle birlikte bu operasyonlarda yüksek bir hassasiyet gösterdiğine işaret etti.

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