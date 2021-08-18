CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki! CHP yüzünden çıldırasım geliyor

"BU MİLLETİN ACISIYLA ALAY MI EDİYORSUNUZ SİZ?"

"Muhalefetin gördüğüm kadarıyla gerçeklik duygusunu yitirdiğini görüyorum, sabahtan akşama kalkıp çıldırasım geliyor. Derelerimizde insan akıyor, denizlerimize insan dökülüyor, ormanlarımız yanıyor, molozların altında insanımız var, muhalefet lideri esnafı ziyaret edip 'erken seçimde erken seçim' diyor. Ya bu milletin acısıyla kadını, çoluğu çocuğu, erkeği orman yangınlarını söndürüyor, felaketi önlüyor, sele karşı mücadele ediyor, enkazı kaldırıyor, bunlar tutturmuşlar erken seçimde erken seçim. Bu milletin acısıyla alay mı ediyorsunuz siz, böyle bir şey olabilir mi?"