Göçmenlerin gizlendiği evlere şok baskın! Bir ayda 5 bin mülteci yakalandı

Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, şok evlerine baskın düzenliyor. SABAH muhabiri, Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen operasyonu takip etti. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Özel Harekât polislerine, olası terör saldırılarına karşı Terörler Mücadele ekipleri de destek verdi. Daha önce birçok göçmenin yakalandığı mahallede her taşın altına bakıldı. Mültecilere ait bir iz arandı. Savcılık izni ile yapılan aramalarda ahıra gizlenen 18 Afgan mülteci bulundu. Penceresiz, küçücük bir oda içinde kötü koşullarda günlerdir bekleyen Afgan mülteciler, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada temel ihtiyaçları karşılanan mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afganistan'a gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.