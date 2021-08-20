Adım adım tek haneye... İşsizlik verileri ve ekonomide atak!

İŞE YERLEŞTİRMEDE REKOR

Kriz lobisinin 'vatandaşa yansımıyor' argümanı ile arka plana atmaya çalıştığı büyüme performansı, haziran sonu itibarıyla işsizliği yüzde 10.6 ile 3 yılın en düşük seviyesine çekti. Büyümenin en önemli yansıması İŞKUR'un temmuz ayı verilerinde kendini gösterdi. İşten çıkarma yasağının da sona erdiği temmuz ayında İŞKUR'un işe yerleştirdiği kişi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 123 bin 531 kişi ile son 2.5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.