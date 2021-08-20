21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Düzensiz göçmenle etkin mücadele | İran sınırı havadan karadan denetleniyor
İran sınırında göçmenlerin geçiş noktalarında 7/24 nöbet tutulurken, kent merkezinde polis ekipkeri şok evleri denilen izbe bekleme yerlerine baskın yapıyor. Ahırdan bozma şok evlerinde 18 Afgan göçmen yakalanırken, bir ayda yakalanan mülteci sayısı 5 bin olarak açıklandı.