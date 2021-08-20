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Balıkesir, Bolu ve Giresun'daki doğal sit alanları "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2021
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Balıkesir, Bolu ve Giresun’daki doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Son dakika haberine göre: Balıkesir, Bolu ve Giresun'daki üç doğal sit alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Kararda, kesin korunacak hassas alanların krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Balıkesir'in Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Manyas Kuş Cenneti Doğal Sit Alanı, Bolu'nun Seben ilçesinde Seylik Mağaraları Doğal Sit Alanı ile Giresun'un Keşap ilçesindeki Şahinkaya Tepesi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüleri yeniden değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu, söz konusu doğal sit alanlarının "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanların krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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