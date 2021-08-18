Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! İşte tanığın olay sözleri

"OLAY BİRDEN BİRE CERAYAN ETTİ"

Tanık olarak dinlenen Ömer Faruk Çınar ise maktul Salih Memişoğlu'nun yanında çalıştığını belirterek "Olay sırasında Salih Bey ve sanık Mustafa bizim ofisimize doğru geçtiler. Ben de ofiste çalışıyordum. Salih Bey ve Mustafa Öztürk sohbet ediyorlardı. Ben de çay servis ettim ve geri döndüm. Mustafa Öztürk daha sonra silahını çekerek Salih Bey'in göğsüne bir el ateş etti sonrasında Ömer ve Osman Özgölet'e ateş etti. Osman Özgölet'e yaklaşık 4-5 el ateş etti ama Ömer Zengin'e kaç el ateş ettiğini görmedim. Ben kendimi dışarıya attım, camdan gördüğüm kadarıyla Mustafa Öztürk, Salih Bey'in kafasına bir el daha ateş etti. Son el ateş edilene kadar Salih Memişoğlu hayattaydı. Sonrasında da olay yerinden uzaklaştı. Salih Memişoğlu ve Mustafa Öztürk konuşurken öncesinde çok sakinlerdi. Olay birden bire cereyan etti. Salih Memişoğlu çok sakindi" ifadelerini kullandı.

SANIK: TANIK YALAN SÖYLÜYOR

Söz alan sanık Mustafa Öztürk ise "Tanık yalan söylüyor. Olay anındaki kamera kayıtlarının izlenmesini istiyorum. Ben tanığı tanımıyorum. İki kişinin ismini saklıyorlar. Biz içeride 8 kişiydik ve içeriye girmeden önce 3 kişi içerideydi. Biz Salih Memişoğlu'yla ofise girdikten sonra diğerleri girdi. Ben katılanlardan davacıyım. Beni planlı olarak ofise çekmişlerdir" şeklinde konuştu. Müşteki Osman Özgölet ise "Her ne kadar sanık ifadesinde ofiste bulunanların silahlı olduğunu kendisine plan kurulduğunu ifade ediyorsa da ofiste kimsede silah yoktu. Plan da yapan kendisidir. Bir hafta önce olay yerine gelip keşif yaptığı aşikardır" dedi.