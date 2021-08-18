Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Bakan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

TOGO SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar fuar için İstanbul'da bulunan Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar ayrıca Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u kabul etti.