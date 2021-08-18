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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı-vaka-vefat tablosunu açıkladı! (18 Ağustos 2021)

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı-vaka-vefat tablosunu açıkladı! 18 Ağustos 2021

Son dakika... Sağlık Bakanlığı "https://covid19.saglik.gov.tr" web adresinden 18 Ağustos 2021 tarihine ait 24 saatlik Kovid-19 vaka vefat ve aşı tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 295 bin 206 testte 19 bin 944 vaka tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 72,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 54,98 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 25 bin 676, 2'nci dozda 34 milyon 128 bin 107 ve 3'üncü dozda 7 milyon 195 bin 181 olmak üzere toplam 86 milyon 413 bin 772 aşı uygulandı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (18 AĞUSTOS)


En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Gümüşhane, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

"YARIN BUGÜNDEN DAHA GÜVENLİ OLACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak" dedi.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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