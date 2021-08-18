Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı Ahmed’e karşılama! Ankara’ya kritik ziyaret

2 ÜLKE ARASINDAKİ VE BÖLGESEL MESELELER ELE ALINACAK

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında Ankara'daki kritik ziyaretin gündemini aktardı.

Yeşiltaş yaptığı açıklamda, "Türkiye ile Etiyopya arasındaki ikili ve bölgesel konular masaya yatırılacak. Türkiye-Etiyopya ilişkileri geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde bu ülkeye 2 kez gitmesi ilişkilere ivme kazandırdı." ifadelerine yer verdi.