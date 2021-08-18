Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e karşılama! Ankara'ya kritik ziyaret
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i Ankara'da resmi törenle karşıladı. Önemli ziyaret hakkında bilgi veren A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağını belirtti. Türkiye-Etiyopya arasındaki ticaret hacmine de dikkat çeken Yeşiltaş, "2000 yılında 27 milyon dolar olan ticaret hacmi 2019 yılında 405,8 milyon dolara çıktı." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i Ankara'da resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirip ortak basın toplantısı düzenledikten sonra Ahmed onuruna resmi akşam yemeği verecek.
2 ÜLKE ARASINDAKİ VE BÖLGESEL MESELELER ELE ALINACAK
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında Ankara'daki kritik ziyaretin gündemini aktardı.
Yeşiltaş yaptığı açıklamda, "Türkiye ile Etiyopya arasındaki ikili ve bölgesel konular masaya yatırılacak. Türkiye-Etiyopya ilişkileri geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde bu ülkeye 2 kez gitmesi ilişkilere ivme kazandırdı." ifadelerine yer verdi.
Ticaret verilerini de açıklayan Yeşiltaş, "İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini ticaret hacminin büyümesi de gözler önüne seriyor. 2000 yılında 27 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2018 yılında 355 milyon dolar, 2019 yılında ise 405,8 milyon dolara çıktı." dedi.
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