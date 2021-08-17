MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FRH3oKcVob — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2021