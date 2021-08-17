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MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2021
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MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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