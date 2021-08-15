MSB'den son dakika açıklaması: 4 PKK-YPG’li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.