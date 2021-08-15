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MSB'den son dakika açıklaması: 4 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
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MSB’den son dakika açıklaması: 4 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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