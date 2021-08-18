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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor | İşte masadaki konular

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor | İşte masadaki konular

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Gündemde ise aşılama ve yüz yüze eğitim var. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Aşılama haritasında; Çorum, Ardahan ve Mersin mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Peki yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Aktardı. Altuğ, "Kovid-19'da tablosunda dalgalı bir seyir görüyoruz dolayısıyla bu seyir nasıl ilerleyecek, vakaların artması durumunda ne gibi tedbirler alınacak, yeniden kısıtlama gelecek mi? İşte tüm senaryolar bugünkü toplantıda ele alınacak." dedi.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Merak edilen başka noktalarından biri de aşı konusu şunun sinyallerini alıyoruz herhangi bir zorunluluk gelmeyecek ama bunun yerine aşı olmayanlar için bazı alternatifler söz konusu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

6 Eylül'de okulların açılması planlanıyor. Hangi kurallar çerçevesinde öğrenciler okullarına dönecek? Buna ilişkin de Bilim Kurulu bir değerlendirme yapacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşı konusunda istenilen seviyeye ulaşılmadı. Bu konuda nasıl teşvik yolu izlenecek yine toplantıda verilecek kararlar içerisinde yer alıyor.

Bilim Kurulu toplanıyor BİLİM KURULU TOPLANIYOR

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