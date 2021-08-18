Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor | İşte masadaki konular

Peki yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Aktardı. Altuğ, "Kovid-19'da tablosunda dalgalı bir seyir görüyoruz dolayısıyla bu seyir nasıl ilerleyecek, vakaların artması durumunda ne gibi tedbirler alınacak, yeniden kısıtlama gelecek mi? İşte tüm senaryolar bugünkü toplantıda ele alınacak." dedi.