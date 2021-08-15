Türk pilot Serkan Mirzaoğlu'nun acı haberi babaevine ulaştı! Vasiyeti duygulandırdı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Türk pilot Serkan Mirzaoğlu'nun acı haberi babaocağına ulaştı. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan vasiyeti yürekleri dağladı.
Kahramanmaraş'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu'nun Elazığ´daki babaevine acı haber ulaştı.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya´dan kiralanan ve Kahramanmaraş´taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu'nun acı haberi annesine verildi.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu´nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu'na taziye dileklerinde bulundu.
Serkan Mirzaoğlu'nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi.
Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN OTOPSİSİ DEVAM EDİYOR
Yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu'nun, emekli okul müdürü olduğu öğrenildi. Bu arada, kazada ölen 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebatın Adana'daki otopsi işlemleri sürüyor.
DNA ÖRNEKLERİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Morgda otopsisi devam eden mürettebatın kimliklerinin eşleşmesi için DNA örnekleri İstanbul'a gönderildi. İlerleyen saatlerde çalışmaların tamamlanmasının ardından cenazelerinin memleketlerine gönderileceği bildirildi.
UÇAK KAZASINDA ÖLEN MÜRETTEBAT İÇİN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, dün Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 8 mürettebat için hazırlanan video paylaşıldı. Düşen uçağın başka bir orman yangınına müdahale ederken çekilen görüntüsü, "Yeşil vatanı alevlerden savunurken Kahramanmaraş'ta elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden kahramanlarımıza, arkadaşlarından duygusal bir veda. Gönlümüzdesiniz; mücadelenizi hiç unutmayacağız" mesajı ile paylaşıldı. Videonun sonunda "Sizi çok özleyeceğiz" mesajı yer aldı.
#YeşilVatan'ı alevlerden savunurken Kahramanmaraş'ta elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden kahramanlarımıza, arkadaşlarından duygusal bir veda.
Gönlümüzdesiniz, mücadelenizi hiç unutmayacağız. pic.twitter.com/rKmVpcWJ3l— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 15, 2021
NE OLMUŞTU?
Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.
ENGİZEK DAĞI'NA DÜŞTÜ
Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir" denildi.
UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ
Beriev Be-200, Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmıştır. Uçak, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton suyu taşıyabilme kapasitesine sahip.
MÜRETTEBATTAN KURTULAN YOK
Kahramanmaraş Valiliği'nden, orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, mürettebattan kurtulan olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale etmek amacıyla havalanan Rus yangın söndürme uçağı Kısık Vadisi Mevkiinde mürettebatıyla birlikte düşmüştür. Olayın gerçekleştiği andan itibaren olay yerine ekiplerimiz anında sevk edilmiş, ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir."
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