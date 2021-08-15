Türk pilot Serkan Mirzaoğlu’nun acı haberi babaevine ulaştı! Vasiyeti duygulandırdı

HAYATINI KAYBEDENLERİN OTOPSİSİ DEVAM EDİYOR

Yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu'nun, emekli okul müdürü olduğu öğrenildi. Bu arada, kazada ölen 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebatın Adana'daki otopsi işlemleri sürüyor.



DNA ÖRNEKLERİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Morgda otopsisi devam eden mürettebatın kimliklerinin eşleşmesi için DNA örnekleri İstanbul'a gönderildi. İlerleyen saatlerde çalışmaların tamamlanmasının ardından cenazelerinin memleketlerine gönderileceği bildirildi.

UÇAK KAZASINDA ÖLEN MÜRETTEBAT İÇİN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, dün Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 8 mürettebat için hazırlanan video paylaşıldı. Düşen uçağın başka bir orman yangınına müdahale ederken çekilen görüntüsü, "Yeşil vatanı alevlerden savunurken Kahramanmaraş'ta elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden kahramanlarımıza, arkadaşlarından duygusal bir veda. Gönlümüzdesiniz; mücadelenizi hiç unutmayacağız" mesajı ile paylaşıldı. Videonun sonunda "Sizi çok özleyeceğiz" mesajı yer aldı.

#YeşilVatan'ı alevlerden savunurken Kahramanmaraş'ta elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden kahramanlarımıza, arkadaşlarından duygusal bir veda.

Gönlümüzdesiniz, mücadelenizi hiç unutmayacağız. pic.twitter.com/rKmVpcWJ3l August 15, 2021

NE OLMUŞTU?

Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

ENGİZEK DAĞI'NA DÜŞTÜ

Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir" denildi.