Son dakika: Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

OGM'DEN MESAJ

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı ile ilgili yayınladığı mesajda "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" denildi.



Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter'daki hesabından Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için Adana'dan kalkan Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu Türk ve Rus 8 mürettebat hayatını kaybetmiştir. Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı anımsatıldı.

Açıklamada, olayın ardından İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için görevlendirildiği belirtildi.