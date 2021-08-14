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Son dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

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Giriş Tarihi: 14.08.2021 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021
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Son dakika: Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevkedildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 5'i Rus 3'ü Türk toplam 8 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

OGM'DEN MESAJ

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı ile ilgili yayınladığı mesajda "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter'daki hesabından Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için Adana'dan kalkan Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu Türk ve Rus 8 mürettebat hayatını kaybetmiştir. Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı anımsatıldı.

Açıklamada, olayın ardından İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için görevlendirildiği belirtildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KAHRAMANCA FEDAKARLIKLARI UNUTULMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta düşen Rus yangın söndürme uçağına ilişkin paylaşımda bulunarak, "Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

Orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

Uçağın Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'nde düştüğünü kaydeden Coşkun, "Mürettebat sayısıyla ilgili henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Ekiplerimiz olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Bölgede kara yolu söz konusu değil. Zorlu ve sarp bir arazi söz konusu. Ekiplerimizin kısa zamanda bölgeye ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bu arada, uçağın Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahalesi ve sonrasında düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta düşen Be-200 uçağının, yangın söndürme görevinin ardından iniş esnasında düştüğünü ve olayın araştırılması için bölgeye ekip gönderildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi. Be-200'de Rus ordusuna bağlı 5 görevli ile 3 Türk temsilci bulunuyordu." ifadesi yer aldı.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ
Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağı. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su kapasitesine sahip.

Düşen uçak en son Temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında görev almıştı.

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