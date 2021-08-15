Koronavirüs aşısında 3. doz mesajı! Uzman isimden dikkat çeken öneri
Türkiye koronavirüsle mücadelede önemli bir eşiği geride bırakırken aşılama hızla devam ediyor. İlk koronavirüs aşısını yaptırmayanların sayısı 18.3 milyona kadar düştü. Devletin aşı çağrısına destek verilmesi üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 3. doz hakkında da önemli bilgiler verdi.
Türkiye genelinde ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 18.3 milyona indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen cuma günü 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığını açıkladı.
Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre, cuma günü ilk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945, ikinci dozu yaptıranların sayısı 602 bin 251, üçüncü dozu yaptıranların sayısı ise 158 bin 125 oldu.
İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı bir önceki güne göre 756 bin 497 kişi azalarak 18 milyon 313 bin 689'a indi. İlk dozu olmayanların sayısı perşembe günü 19 milyon 70 bin 186'ydı. En az bir doz aşı olan 18 yaş ve üstü nüfusun Türkiye ortalaması önceki gün yüzde 70'i geçmişti.
PROF. DR. ZAFER KURUGÖL'DEN 3'ÜNCÜ DOZ HATIRLATMASI
Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "İnaktif aşı olanların içinde en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda" açıklamasının ardından şu hatırlatmayı yaptı:
"Sinovac inaktif bir aşı. Koruyuculuğu zaman içinde azalıyor. Bunun için iki doz Sinovac yapılan kişilere, 3-6 ay geçtikten sonra tekrar dozu gerekiyor. Bu tekrar dozu Sinovac ile de yapılabilir çünkü aşı biliminde ilk aşılama hangi aşı ile yapılmışsa tekrar dozu o aşı ile yapılır.
Bizlerin gözlemi de iki doz Sinovac olanlara BioNTech yapıldığında güçlü bir bağışıklık olduğu yönünde. Tabii bu gözlem, bunun doğruluğunu bir çalışma ile yayınlamak gerekir. Henüz böyle bir çalışma sonucu yayınlanmadı."
BATI İLLERİ "MAVİ" OLDU
Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin batı illerinde aşılama oranı, yüzde 75'lerin üzerine çıkarak 'mavi' kategoriye ulaştı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
"Tüm Ege Bölgesi'nin mavi olması önümüzdeki günlerde, özellikle vaka sayılarında düşüşlere yansıyacaktır. Okullar açıldığı zaman karşı karşıya kalacağımız küçük sıçramaların önüne geçecektir. Ege Bölgesi'nde yaygın bir şekilde hemen her ilde bir yükseköğretim kurumunun olmasını da dikkate alacak olursak, bizim için çok önemlidir.
Bu salgın sürecinde çok net bir şekilde gördük ki Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşılama perspektifi, sağlık çalışanlarının fedakâr ve özverili bir şekilde, gece gündüz çalışmalarıyla tüm illerimizi maviye çevirmenin tek önemli hedefimiz olması gerekiyor."
VAKA SAYISI 19 BİN 949 OLDU
Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 koronavirüs testi yapılırken, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. Dün iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 364 oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, 18 yaş üzerinde 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 70.69, 2. doz aşı uygulananların oranı ise yüzde 52.67 oldu.
Uygulanan 1. doz aşı 43 milyon 877 bin 460, 2. doz 32 milyon 691 bin 994, 3. doz 6 milyon 556 bin 728 olmak üzere toplamda 83 milyon 126 bin 182 doza ulaştı.
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