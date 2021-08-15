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Rusya'dan son dakika Afganistan açıklaması: Geçici hükümetle...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
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Rusya’dan son dakika Afganistan açıklaması: Geçici hükümetle...

SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da kurulacak geçici hükümetle çalışacaklarını söyledi. Öte yandan Pakistan'dan da Afganistan'daki yaşanan sürece dair flaş bir açıklama geldi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Kabulov, Afganistan'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Afganistan'da her zaman geçici hükümetten yana olduklarına belirten Kabulov, "Bu nedenle, geçici hükümetle çalışacağız." dedi.

Kabulov, Rusya'nın Taliban'ı ülkenin yasal yönetimi olarak kabul etmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruya ise "Şimdilik, bunu kabul etmedik. Her şeyin zamanı var, yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'DAN MESAJ

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat, saha gerçekleri ve Pakistan'ın ulusal çıkarları doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız." dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da basın açıklaması yapan Kureyşi, Afganistan'da favorilerinin olmadığını ve komşuyla iyi ilişkiler istediklerini söyledi.

Kureyşi, Afganistan'daki sorunun çözümünün askeri olmaması, tüm problemlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Afganistan'daki durumun hızlı şekilde değiştiğini dile getiren Kureyşi, Afganistan meselesini yakında Çin, İran, Özbekistan, Türkmenistan ve Hindistan gibi komşu ülkelerle görüşeceklerini bildirdi.

Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'da daima kolaylaştırıcı rol oynadığını ve buna devam edeceğini belirterek, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinin normal şekilde çalıştığını söyledi.

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