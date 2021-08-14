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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde HES kapakları patladı iddialarına yanıt: Havadan yapılan inceleme iddiaları çürüttü

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Giriş Tarihi: 14.08.2021 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde HES kapakları patladı iddialarına yanıt: Havadan yapılan inceleme iddiaları çürüttü

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin "HES kapakları patladı ve sel bu yüzden oluştu" iddialarına yanıt verdi. Bölgede helikopterle havadan incelemelerden bulunan Yıldız “Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Zaten bütün tesislerimizi taşkın öncesi veya yağış ihbarı alındığı andan itibaren takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "HES kapaklarının patladığı iddialarına" ilişkin, "Taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman, yukarı havzada bir HES var ve 'HES patladı' şeklinde asılsız haberler veya asılsız yorumlar yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

İKİ TESİS HAVADAN İNCELENDİ

Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinin yakınındaki hidroelektrik santralini gazetecilerle helikopterle havadan inceledi. İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldız, Bozkurt'taki sel felaketinden önce hava tahminlerine göre gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Helikopterle sahayı dolaştıklarını dile getiren Yıldız, "İki tesisimizi de yukarıdan gördük. Hem santral binalarımızı gördük hem santrale su alan daha yukarıdaki 'regülatör yapısı' dediğimiz yapıları gördük. Yapılarda bir deformasyon olmadığını, yıkılma olmadığını hep beraber müşahede ettik." diye konuştu.

HERHANGİ BİR RİSK TEŞKİL ETMİYOR

Yıldız, santralin depolaması bulunmayan bir tesis olduğuna dikkati çekerek, "Barajı olmayan, sadece nehirden suyu ufak bir kabartma yapısıyla alıp santrale taşıyan yapılar. Zaten bu nedenden dolayı depolaması olmadığı için havuzları da çok küçük. Herhangi bir risk teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.

HES İLE ALAKASI BULUNMUYOR

Bir gün önceden HES üzerinde sel tehlikesine karşı gerekli çalışmanın yapıldığını söyleyen Yıldız, meydana gelen taşkınların HES'le alakasının bulunmadığını vurguladı.

HES PATLADI HABERLERİ ASILSIZ

Yıldız, "Taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman, yukarı havzada bir HES var ve 'HES patladı' şeklinde asılsız haberler veya asılsız yorumlar yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

Gazetecilerin bazı beton blokların yıkıldığı yönündeki sorusuna ise Yıldız, "O gördüğünüz, tamamıyla regülatörden suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla yıkıldığını gördük. Bununla hiçbir alakası yok." yanıtını verdi.

Öte yandan HES'in bulunduğu bölge havadan görüntülendi.

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