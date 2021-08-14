Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde HES kapakları patladı iddialarına yanıt: Havadan yapılan inceleme iddiaları çürüttü

HES PATLADI HABERLERİ ASILSIZ

Yıldız, "Taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman, yukarı havzada bir HES var ve 'HES patladı' şeklinde asılsız haberler veya asılsız yorumlar yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

Gazetecilerin bazı beton blokların yıkıldığı yönündeki sorusuna ise Yıldız, "O gördüğünüz, tamamıyla regülatörden suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla yıkıldığını gördük. Bununla hiçbir alakası yok." yanıtını verdi.

Öte yandan HES'in bulunduğu bölge havadan görüntülendi.