16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD'den Türkiye'ye yangın desteği: 2 helikopter soğutma çalışmalarına katılmak üzere Muğla'ya geldi

ABD'den Türkiye'ye yangın desteği: 2 helikopter soğutma çalışmalarına katılmak üzere Muğla'ya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2021 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021
ABONE OL
ABD’den Türkiye’ye yangın desteği: 2 helikopter soğutma çalışmalarına katılmak üzere Muğla’ya geldi

Muğla'daki orman yangınları sonrasında bölgedeki soğutma çalışmalarına katılmak üzere ABD'den gelen iki helikopter Dalaman Havalimanı'na konuşlanarak görevine başladı. CH47 Chinook tipi helikopterlerin her seferde yaklaşık 7,5 ton su attığı belirtildi.

Muğla'daki orman yangınlarının ardından soğutma çalışmaları için ABD'den gelen 2 helikopter, Dalaman Havalimanı'na konuşlanarak göreve başladı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muğla ve ilçelerinde yaklaşık 2 hafta süren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Köyceğiz yangının da kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmaları başladı. Ekipler sabah erken saatlerden itibaren yangının etkili olduğu alanlarda soğutma çalışması yürütüyor.

HER SEFERDE 7,5 TON SU ATIYOR

ABD'den 18 kişilik mürettebatla gelen 2 helikopter de bugün Köyceğiz'deki alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi. CH47 Chinook tipi helikopterlerin her seferde yaklaşık 7,5 ton su attığı öğrenildi.

HES kapakları patladı iddialarına yanıt HES KAPAKLARI PATLADI İDDİALARINA YANIT

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA