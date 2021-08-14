ABD'den Türkiye'ye yangın desteği: 2 helikopter soğutma çalışmalarına katılmak üzere Muğla'ya geldi
Muğla'daki orman yangınları sonrasında bölgedeki soğutma çalışmalarına katılmak üzere ABD'den gelen iki helikopter Dalaman Havalimanı'na konuşlanarak görevine başladı. CH47 Chinook tipi helikopterlerin her seferde yaklaşık 7,5 ton su attığı belirtildi.
Muğla'daki orman yangınlarının ardından soğutma çalışmaları için ABD'den gelen 2 helikopter, Dalaman Havalimanı'na konuşlanarak göreve başladı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Muğla ve ilçelerinde yaklaşık 2 hafta süren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Köyceğiz yangının da kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmaları başladı. Ekipler sabah erken saatlerden itibaren yangının etkili olduğu alanlarda soğutma çalışması yürütüyor.
HER SEFERDE 7,5 TON SU ATIYOR
ABD'den 18 kişilik mürettebatla gelen 2 helikopter de bugün Köyceğiz'deki alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi. CH47 Chinook tipi helikopterlerin her seferde yaklaşık 7,5 ton su attığı öğrenildi.
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