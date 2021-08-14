ABD’den Türkiye’ye yangın desteği: 2 helikopter soğutma çalışmalarına katılmak üzere Muğla’ya geldi

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muğla ve ilçelerinde yaklaşık 2 hafta süren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Köyceğiz yangının da kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmaları başladı. Ekipler sabah erken saatlerden itibaren yangının etkili olduğu alanlarda soğutma çalışması yürütüyor.