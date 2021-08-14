İzmir Bergama’da orman yangını: Çok sayıda ekip olay yerinde

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri ve 8 arazöz ile ekipler sevk edildi. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.