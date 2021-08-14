16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir Bergama'da orman yangını: Çok sayıda ekip olay yerinde

İzmir Bergama'da orman yangını: Çok sayıda ekip olay yerinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2021 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021
ABONE OL
İzmir Bergama’da orman yangını: Çok sayıda ekip olay yerinde

İzmir''in Bergama ilçesinde ağaçlandırma alanında yangın çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir''in Bergama ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, söndürülmeye çalışılıyor.

Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri ve 8 arazöz ile ekipler sevk edildi. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale’de orman yangını! ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA