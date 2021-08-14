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Batı Karadeniz'de sel felaketi: Can kaybı yükseliyor

Son dakika haberi... Felaketi yaşayan Batı Karadeniz'de can kaybı 66'ya yükseldi. Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İnebolu Başsavcılığınca sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 01:26
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Batı Karadeniz’de sel felaketi: Can kaybı yükseliyor

Batı Karadeniz'de etkili olan yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirdi. İşte dakika dakika son gelişmeler;

KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE YIKILAN BİR BİNANIN MÜTEAHHİDİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."

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Batı Karadeniz’de sel felaketi: Can kaybı yükseliyor

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.

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Batı Karadeniz’de sel felaketi: Can kaybı yükseliyor

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

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Batı Karadeniz’de sel felaketi: Can kaybı yükseliyor

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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Batı Karadeniz’de sel felaketi: Can kaybı yükseliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgedeki son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte olayın olduğu ilk andan itibaren tüm depremlerde, sellerde heyelanlarda olduğu gibi bugün de Kastamonu'dayız. Şunu söylemek isterim ki son 19 yıldır 20 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir sel, heyelan, deprem olduysa biz hep oradaydık ve vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ruhu içerisinde hareket ettik. Kimseyi ötekileştirmedik, o afeti yaşayan sanki bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, evladımız gibi hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde nerede bu devlet, niye benim işim yapılmıyor denildiğini duymadık. Bir an önce yaralarımızı sarmanın içerisinde olduk.

1 YIL İÇERİSİNDE YAPILARIMIZI YAPACAĞIZ
15 gün önce yangın afeti yaşadık. 1 ay içerisinde konutlarımızı ağırlarımızı yapacağız, yaralarımızı saracağız demiştik. Hasar gören yapıların yarısının ihalesini yaptık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde yapılarımızı yapacağız.

O afetlerde ne yaptıysak bugün aynı anlayışta çalışacağız. Esnaflarımız mağdur oldu, acılarını paylaşmak için hızlı hareket etmek zorundayız. 1 hafta sonra esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız bu cephelerin takılmasını başlatacak.

"TÜM HASARLARIMIZI HIZLI BİR ŞEKİLDE GİDERECEĞİZ"
Kastamonu Bozkurt en çok etlilenen ilçemiz. Burada da 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, merkez mahallemiz için ana hattan su vermeye yarın başlıyor olacağız. Tüm hasarlarımızı hızlı bir şekilde gidereceğiz.