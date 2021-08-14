CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’Afgan mülteci’ tezatı! 24 saat geçmeden kendisini yalanladı

24 SAAT GEÇMEDEN KENDİNİ YALANLADI

Kılıçdaroğlu bu açıklamasının üzerinden, daha 24 saat geçmeden kendisini yalanlayan ifadeler kullandı.

İran Türkiye sınırında bulunan Kapıköy sınır kapısına giden ve burada yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok." dedi.