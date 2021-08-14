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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Afgan mülteci' tezatı! 24 saat geçmeden kendisini yalanladı

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Giriş Tarihi: 14.08.2021 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’Afgan mülteci’ tezatı! 24 saat geçmeden kendisini yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha kendisini yalanladı. Afgan mülteciler üzerinden siyasete girişen Kılıçdaroğlu, algı oluşturmaya çalışarak, 'Afganistan'dan sürüler halinde binlerce kişinin geldiğini' iddia etti. Bu açıklamanın üstünden 24 saat geçmemişti ki İran - Türkiye sınırındaki Kapıköy sınır kapısına giden Kılıçdaroğlu, ''Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı gaflar ve çelişkili açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’Afgan mülteci’ tezatı! CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'AFGAN MÜLTECİ' TEZATI!

'AFGANİSTAN'DAN SÜRÜLER HALİNDE GELİYORLAR' İDDİASI
Kılıçdaroğlu Van'da bir toplantıda yaptığı açıklamada Afganistan'dan binlerce kişinin geldiğini belirterek, "Şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Sürüler halinde geliyorlar. Binlerce kişi geliyorlar" iddiasında bulundu.

24 SAAT GEÇMEDEN KENDİNİ YALANLADI
Kılıçdaroğlu bu açıklamasının üzerinden, daha 24 saat geçmeden kendisini yalanlayan ifadeler kullandı.

İran Türkiye sınırında bulunan Kapıköy sınır kapısına giden ve burada yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok." dedi.

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