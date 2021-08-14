Pendik'teki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresini kıran şüphelilerin suç dosyaları kabarık çıktı: Alkol alıp uyumak için cemevine girmişler
İstanbul Valiliği ve Pendik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığı duyuruldu. Şüpheliler Erol Bozkurt ve Erdal Şahin'in yakalanmasının ardından Bozkurt'un kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, Şahin'in ise kasten yaralama suçundan asayiş kaydının bulunduğu belirtildi. Diğer yandan iki ismin de Alevi olduğu öğrenilirken, şahısların olay günü alkol aldıkları ve kalacak yer bulamayınca cemevinin camını kırıp içeride uyudukları tespit edildi.
Sosyal medyada "Pendik'te cemevine saldırı" oldu yalanına sarılan provokatörlerin yalanı kısa sürdü.
ALKOL ALIP KALACAKLARI YER OLMAYINCA İÇERİ GİRDİLER
Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili failler kısa sürede yakalandı.
Erol Bozkurt ve Erdal Şahin isimli şüphelilerin dün gece cemevi bahçesinde alkol aldığı, kalacak yerleri olmayınca da cemevinin camını kırıp içeri girip uyuduğu belirtildi.
İKİSİ DE ALEVİ
Erdal Ş. ve Erol B.'nin bu sabah 07.30'da cemevinden gittikleri ve ikisinin de Alevi olduğu belirlendi.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan delillerin hukuken değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ve kamera kayıtlarının incelenmesi suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş. ve E.B. adlı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yakalanan şüpheliler savunmalarında özetle 'Gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini' beyan etmişlerdir. Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle 'Şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını' belirtmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
KAYMAKAMLIK TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi.
Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İKİ İSMİN ASAYİŞ KAYDI BULUNUYOR
Sabah'ın haberine göre Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin soruşturmada şüpheliler Erol Bozkurt ve Erdal Şahin yakalandı.
Şüphelilerden Erol Bozkurt'un, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan asayiş kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerden Erdal Şahin'in, kasten yaralama suçundan asayiş kaydının bulunduğu ifade edildi.
ALİ ERBAŞ'TAN KINAMA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada toplumsal barışa dikkat çekerek "İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışa ve kardeşliğimize kast edenlere karşı bizler hep birlikte fitneye, fesada ve tefrikaya fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz İnşallah" ifadelerini kullandı.
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