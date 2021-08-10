İşte CHP belediyeciliği! Örnek gösterilen BELPA Buz Pateni Spor Salonu çürümeye terk edildi

Binlerce buz sporcusunun yetiştiği BEL-PA Buz Pateni Tesisleri'nde 9 aydır tesis kapalı olduğu için iş yapamayan ve mağdur olan BEL-PA esnafları, "Her gün tesise bir sürü insan gelip gidiyor, Mavi Masa'ya yazıyorlar ama sonuç yok. 'Tadilat projesi çizilecek' denildi en son ama 9 ayda bina yeniden yapılırdı. Birçok yetkili ile görüştük hiç bir netice alamadık, sporcular, halk, tesisten devamlı ve günlük faydalananlar mağdur, kiracı esnaflar olarak bizler mağduruz, Ekonomik olarak çok zor durumdayız" dedi.