Ataşehir'de CHP belediyeciliği rezaleti! CHP vatandaşları isyan ettirdi

'SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR'

Birgül Keskin ise, "Buradaki boş arazi, kamuya ait olabilir, herhangi birine ait olabilir çöp yığını haline geldi. Hele ki, bu koronavirüs döneminde bu görüntüyü böyle bir atmosferi yaşamamız çok saçma geliyor. Sağlığımızı tehdit ediyor. Temizlenmeli. Ben bunun için muhtara gittim söyledim. 'Belediyeye haber vereceğim, ilgilenecek' dediler. Ama kimse gelmedi. Belediye mi bakacak, muhtar mı bakacak veya herhangi bir yer mi bakacaksa, bu mahalleye biri bakacak illaki. Burada hemen hemen 100 taneden fazla ev var. Balkonlar hep bu tarafa bakıyor. Bu çöplüğü soluyoruz" diye konuştu.