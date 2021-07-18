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Ataşehir'de CHP belediyeciliği rezaleti! CHP vatandaşları isyan ettirdi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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Ataşehir'de CHP belediyeciliği rezaleti! CHP vatandaşları isyan ettirdi

Çöp, çamur, çukur olarak bilinen CHP belediyeciliği bir kez daha vatandaşları bezdirdi. İstanbul'u yönetmeye başladıkları günden itibaren toplu taşıma ve temizlik işleri aksayan belediyelerin sayısı her geçen gün artıyor. son olarak Ataşehir'deki çöpler vatandaşları çileden çıkardı.

Esatpaşa Mahallesi'ndeki boş arsa mahallelinin kabusu haline geldi. Yaklaşık 2 dönümlük arsa önce kaçak hafriyat döküm alanı oldu ardından da alkol ve uçucu madde kullananların mekanı haline dönüştü. Mahalle sakinleri, kapının önüne ve balkona çıkamaz hale geldiklerini kaydetti.

Mahalle sakini Turgut Keskin, "Burası yıllardır sorunlu bir yer haline geldi. Kimse bize sahip çıkmıyor. Burada alkol alanlar, kavga edenler, küfür edenler, molozunu dökenler var. Belediyeye şikâyetlerimizi bildirdik. Bir iki bariyer kurup buraya girilmesini engellemediler. Engellemedikleri için burası kimsesizler yurduna döndü. Burada tuvaletini yapan var, kusanı var, esrar içeni var. Bütün atıklar burada. Hiç kimse sahip çıkmıyor buraya. Ne hikmetse kimin malıysa o da belli değil" dedi.

'SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR'

Birgül Keskin ise, "Buradaki boş arazi, kamuya ait olabilir, herhangi birine ait olabilir çöp yığını haline geldi. Hele ki, bu koronavirüs döneminde bu görüntüyü böyle bir atmosferi yaşamamız çok saçma geliyor. Sağlığımızı tehdit ediyor. Temizlenmeli. Ben bunun için muhtara gittim söyledim. 'Belediyeye haber vereceğim, ilgilenecek' dediler. Ama kimse gelmedi. Belediye mi bakacak, muhtar mı bakacak veya herhangi bir yer mi bakacaksa, bu mahalleye biri bakacak illaki. Burada hemen hemen 100 taneden fazla ev var. Balkonlar hep bu tarafa bakıyor. Bu çöplüğü soluyoruz" diye konuştu.

"Buranın güzel bir şekilde yapılmasını istiyoruz" diyen Perihan Dinçkol, "Park olsun, oturma alanı olsun." dedi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ataşehir Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu boş parsel Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetindedir. Boş parsele kaçak döküm yapıldığına dair belediyemize iletilen şikayetlere istinaden, ilgili kuruma bu hususta 06.04.2021 tarihinde yazı yazılarak bildirimde bulunulmuş ve tarafımızca beton bariyer konularak önlem alınmıştır" denildi.

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