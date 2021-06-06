CHP'li Mansur Yavaş'ın metro yalanına sert tepki: Yalan belediyeciliği!

Fatih Ünal, şunları söyledi:

Bir sürü vaatler vererek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Sayın Mansur Yavaş, 2,5 yıla yaklaşan görevi süresince dişe dokunur hiç bir projeyi bitiremedi.

Seçim öncesi her konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye bütçesi gibi devasa bir bütçenin iyi kullanılamadığını, eğer iyi kullanılırsa Ankara'yı ihya edeceğinden bahseden Sayın Mansur Yavaş görevi süresince sürekli mazeret üreterek yapamadığı her iş için mağdur edebiyatı yaptı.

Bütçem ile 58 kilometre metro yapacağım' sözü de kendi ifadesiydi. Lakin şu ana dek herhangi bir metro inşaatına başlamadı. 58 kilometre metro sözü veren bir belediye başkanının Ankara'yı şantiyeye çevirmesini beklerdim. Gelinen noktada Sayın Mansur Yavaş'ın çalışmaya, Ankara'ya değer katmaya bir niyetinin olmadığını görüyoruz.