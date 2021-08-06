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Son dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer oldu | Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?

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Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Son dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer oldu | Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer oldu. Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevini yürütüyordu. Peki, yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? İşte tüm detaylar...

Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı görevinden affını istedi ZİYA SELÇUK MİLLİ EĞİTİM BAKANI GÖREVİNDEN AFFINI İSTEDİ

Prof. Dr. Mahmut Özer'in yanı sıra 3 yeni bakan yardımcısı da göreve başlayacak.

ZİYA SELÇUK'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk, bugün itibarıyla bakanlık görevinin sona erdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, eğitim camiasına ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti.

Selçuk, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Ziya Selçuk’tan ilk açıklama! ZİYA SELÇUK'TAN İLK AÇIKLAMA!

Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini aktaran Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer ve yeni bakan yardımcılarına da görevlerinde başarılar diledi.

Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Özer Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevini yürütüyordu.

3 YENİ BAKAN YARDIMCISI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine de 3 yeni isim geldi.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy yeni bakan yardımcıları olarak göreve getirildi.

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. MAHMUT ÖZER KİMDİR?

Mahmut Özer (d. 5 Mayıs 1970, Tokat), Türk akademisyen ve 17 Kasım 2014 tarihi itibarı ile 2. dönemi için tekrar seçilen eski Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü ve eski ÖSYM başkanı. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı yapmıştır.

1970 yılında Tokat'ta doğan Özer, 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda Elektronik Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1994-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan Özer, 2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2005 yılında doçent, 2010 yılında da profesör unvanını aldı. 2009 yılından itibaren rektör yardımcılığı görevinde bulunurken, 2010 yılında gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde birinci çıktıktan sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi rektörü olarak atandı. 2014 yılında rektörlük seçimlerinde de birinci olan Özer, yeniden Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olarak atandı.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Mahmut Özer kimdir? YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. MAHMUT ÖZER KİMDİR?

1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevinde bulundu. Ekim 2014'ten itibaren TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörlüğü, 15 Ekim 2015'ten itibaren de YÖK temsilcisi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanvekilliği görevini sürdürdü. 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına da Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Yiğitbaşı'nın, çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, trans medya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunuyor.

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