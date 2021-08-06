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Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Mahmut Özer nereli? İşte biyografisi...

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Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Mahmut Özer nereli? İşte biyografisi...

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan boşalan Bakanlık koltuğuna Bakan Yardımcı Mahmut Özer'in atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama sonrasında Mahmut Özer'in hayatı merak ediliyor. İşte, Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Özer nereli? İşte biyografisi...

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Özer nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan boşalan Bakanlık koltuğuna Bakan Yardımcı Mahmut Özer'in atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama sonrasında Mahmut Özer'in hayatı merak ediliyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, Mahmut Özer'in hayatı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır." denildi.

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır.

Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.

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