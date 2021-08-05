Algı operasyonu ellerinde patlayınca çılgına döndüler! CHP’li vekilin şoförü basın emekçilerinin üzerine yürüdü

ZEYBEK'İN ŞOFÖRÜ KADIN ÇALIŞANIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bu sırada CHP'li Zeybek'in şoförü ise kadının üzerine yürüdü. Olay yerinde bulunanlar araya girerek saldırının fiziki boyuta ulaşmasının önüne geçerken, Zeybek ve şoförü araçlarıyla bölgeden uzaklaştı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ: AKLIM ALMIYOR!

Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamalarda bulundu ve yaşanan olaya tepki gösterdi. Altun, "Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız Ülke TV" dedi.