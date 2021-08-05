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Algı operasyonu ellerinde patlayınca çılgına döndüler! CHP'li vekilin şoförü basın emekçilerinin üzerine yürüdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.08.2021
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Algı operasyonu ellerinde patlayınca çılgına döndüler! CHP’li vekilin şoförü basın emekçilerinin üzerine yürüdü

Türkiye, orman yangınlarına karşı verdiği mücadelenin yanı sıra yalan haberlerle de mücadele ediyor. Yalan haberlerin yayılması ve pompalanmasında meşaleyi taşıyan isimlerse CHP'li vekiller. Dezenformasyon yaymayı kendine görev addeden CHP'nin Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in şoförü yalan haberlerin yayılmasını engellemek için bölgede görev yapan basın emekçilerinin üstüne yürüdü. Söz konusu saldırıya sert tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor!" dedi.

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarına karşı mücadeleler son hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar meydana gelen 197 orman yangınının 185'i kontrol altına alınırken, 12 yangına karşı mücadele sürüyor. Özellikle Antalya ve Muğla'daki yangınlar ciddi boyutlara ulaşırken, alevlere karşı havadan ve karadan müdahale ediliyor.

CHP’li vekilin şoförü basın emekçilerinin üzerine yürüdü CHP'Lİ VEKİLİN ŞOFÖRÜ BASIN EMEKÇİLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

YANGINDA DEZENFORMASYONA KARŞI MÜCADELE

Bu süreç içerisinde Türkiye'nin mücadele verdiği tek unsur yangın olmadı. Sosyal medyada hızla yayılan dezenformasyonlara karşı mücadele de bu süreçte öne çıkan unsurlardan biri oldu.

ÜZERLERİNDEN UÇAK VE HELİKOPTER GEÇERKEN, HAVA MÜDAHALESİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİLER

Çoğunlukla CHP'li vekillerin ortaya attığı iddialar kısa sürede vatandaşlar arasında hızla yayıldı. Bu iddialardan en çok dikkat çeken ise 'Yangına hava müdahalesi yok' iddiası oldu. Fakat bu tip açıklamaların yapıldığı sırada yayına yansıyan helikopter ve uçak sesleri bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. Yapılan canlı yayınlarla da birçok bölgede alevlere karşı havadan da mücadelenin sürdüğü açık bir şekilde görüldü.

ALGI OPERASYONU ORTAYA ÇIKAN ZEYBEK KÜPLERE BİNDİ

Antalya'nın CHP'li vekili Rafet Zeybek de hava müdahalesinin olmadığını savunan isimlerden biriydi. Zeybek'in algı operasyonu yapılan canlı yayınlarla ortaya çıkarken, bu durumu gözler önüne seren basın emekçileri saldırıya uğradı. Kadın bir basın çalışanı günlerdir bölgede olduklarını söyledi ve havada görev yapan uçakları net bir şekilde gördüklerini söyledi.

CHP'li vekil Rafet Zeybek

ZEYBEK'İN ŞOFÖRÜ KADIN ÇALIŞANIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bu sırada CHP'li Zeybek'in şoförü ise kadının üzerine yürüdü. Olay yerinde bulunanlar araya girerek saldırının fiziki boyuta ulaşmasının önüne geçerken, Zeybek ve şoförü araçlarıyla bölgeden uzaklaştı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ: AKLIM ALMIYOR!

Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamalarda bulundu ve yaşanan olaya tepki gösterdi. Altun, "Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız Ülke TV" dedi.

Orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklamalar ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

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