Türk boğazları milli sistemlere emanet

Projede, Gemi Trafik Hizmeti (GTH) Yazılımı HAVELSAN mühendisleri tarafından milli ve yerli olarak geliştirildi. HAVELSAN, ayrıca ASELSAN tarafından üretilen radar, elektro-optik kamera ve radar yön bulucu sistemlerini entegre ederek yerli üretim oranını azami seviyeye çıkaracak.

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'yle, gemilerle etkileşim en üst seviyede tutulacak, boğazlardaki tüm gemi trafik hareketlerini milli bir sistemle izlemek, düzenlemek, organize etmek ve yönetmek mümkün olacak.