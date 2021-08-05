İşte Batı medyasının ikiyüzlü yaklaşımı! Söz konusu Türkiye olunca ahlak değerleri unutuluyor

Dünyada yangınlarla ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken Batı medyasının son durumu aktarma biçimi yine şaşırtmadı. Dünyanın dört bir yanında orman yangınları sürüyor. Uzmanlara göre her ülkenin sorunu ortak: İklim değişikliği. Ancak Batı basını böylesi bir durumda bile gazetecilik etik ilkelerini yok sayabiliyor. Söz konusu Türkiye'deki yangınlar olduğunda başlıklarında karalama kampanyaları yürüten dünya basını, kendi ülkeleri veya müttefiklerindeki benzer afetlere karşı ise kamuoyunu sakinleştiren başlıklara ve haberlere imza atıyorlar. İşte Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili bazı yayın organlarında kullanılan başlık dili farkı: