Eylem için emir bekleyen DEAŞ’lı terörist yakalandı! İşte yöneticileriyle konuşmalarının detayları

İrfan Çamgöz ve adamlarının, PKK'nın Suriye uzantısı olan 'PYD/YPG' tarafından ülkede esir tutulan DEAŞ'lı kadın teröristlerin serbest bırakılması için de Adana'da para topladığı da tespit edildi. Çamgöz'ün, ağına düşürüp beyinlerini yıkadığı kişilere de örgütsel eğitim verip, onları Suriye'ye yönlendirip, örgüt saflarına katılarak birer militana dönüştürdüğü de iddia edildi.

"İSLAM DEVLETİNİN TÜRKİYE VİLAYETİ..."

Çamgöz'ün emniyetteki sorgusunda, "Ben, İslam Devleti'nin Türkiye vilayetinde çalışan biriyim" ifadesini kullanması da dikkat çekti.