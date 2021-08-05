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NASA'dan Türkiye'deki yangınlar hakkında flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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NASA’dan Türkiye’deki yangınlar hakkında flaş açıklama

NASA, dünya gündemine oturan Türkiye'deki yangınlar hakkında açıklama yaptı. Küresel sıcaklığa dikkat çeken NASA, "Şiddetli bir sıcak hava dalgasının ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarından bazılarıyla karşı karşıya" ifadelerine yer verdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Türkiye'de devam eden yangınlar ile ilgili bir açıklama yaptı. Dünya genelinde sıcaklık artışının yaşandığı uyarısında bulunan NASA, yangın bölgelerinin uydu görüntülerini de yayınladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) Türkiye'de sürmekte olan orman yangınları ile ilgili bir paylaşım geldi.

NASA'nın resmi sitesinde yer alan yazıda "Şiddetli bir sıcak hava dalgasının ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarından bazılarıyla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.

Yangın bölgelerini uyduları ile takip eden NASA, yeni görüntüler de paylaştı.

SICAKLIK UYARISI

Dünya genelinde bir sıcaklık artışı olduğuna vurgu yapan NASA, Güney Avrupa'nın büyük bir bölümünün 1980'lerden beri görülmeyen aşırı sıcaklar ile kavrulduğunun altını çizdi. NASA küresel sıcaklığın Türkiye'yi de etkilediğini belirtti.

İklim bilimciler tarafından yıllardır dile getirilen bu durumunun 'Küresel Isınma'nın bir sonucu olduğu belirtiliyor.

'Geçtiğimiz ay hem Yunanistan hem de Türkiye'de ulusal sıcaklık rekorları kırıldı' diyen NASA, Yunanistan ve Lübnan'da da yangınların sürmekte olduğuna dikkat çekti.

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