Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haberine göre İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda Türk ve yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgütle bağlantılı olduğu belirlenen Türk ve yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon anları kameralara yansırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.