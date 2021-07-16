16 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda Türk ve yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütle bağlantılı olduğu belirlenen Türk ve yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon anları kameralara yansırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA