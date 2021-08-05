Edirne’de FETÖ operasyonu: 6 firari yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan 4 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan, 6 hükümlüyü tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyonlarla yakaladı.



Gözaltına alınan 6 firari şahıs, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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