07 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Edirne'de FETÖ operasyonu: 6 firari yakalandı

Edirne'de FETÖ operasyonu: 6 firari yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2021
ABONE OL
Edirne’de FETÖ operasyonu: 6 firari yakalandı

Eskişehir'de aranması olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine götürüldü. Gözaltına alınan 6 firari şahıs, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan 4 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan, 6 hükümlüyü tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyonlarla yakaladı.

Gözaltına alınan 6 firari şahıs, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA