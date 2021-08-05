05 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Azerbaycan Türkiye’ye ilave ekipler gönderiyor

Azerbaycan Türkiye’ye ilave ekipler gönderiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2021
ABONE OL
Azerbaycan Türkiye’ye ilave ekipler gönderiyor

Azerbaycan, Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 150 kişilik ekip, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye’ye gönderiyor.

Azerbaycan'ın Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteği devam ediyor. Azerbaycan'ın Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 150 kişilik yangına müdahale ekibi, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye'ye göndereceği bildirildi.

Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, 150 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek ve yangını önlemek için Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği ve sabah saatlerinde Türkiye'ye gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

Milasta yangın: Alevler termik santrale sıçradı MİLAS'TA YANGIN: ALEVLER TERMİK SANTRALE SIÇRADI

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 150 kişilik yangına müdahale ekibinin yanı sıra 1 "BE-200ÇS" model amfibi uçağı, 40 itfaiye aracı ve özel ekipman gönderileceği aktarıldı.

Azerbaycan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla 30 Temmuz'da 100 kişilik yangına müdahale ekibini, 31 Temmuz'da ise 247 kişilik yangına müdahale ekibi, 54 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.

Başkan Erdoğan tablo üzerinde anlattı BAŞKAN ERDOĞAN TABLO ÜZERİNDE ANLATTI
Başkan Erdoğan tablo üzerinde anlattı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA