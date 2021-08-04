Komedyen Şahan Gökbakar’dan yangınla mücadelede provokasyon uyarısı: Gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler doluştu

'DEMİN BİR TANESİNİ GIRTLAKLIYORDUM'

Sözlerinin devamında olaylar karşısında sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Gökbakar, "Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var. Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada. İskeleye oturup yemek yiyor ve buradaki bir arkadaşımızın bacağına eliyle vurup bir şeyler söyledi. Arkadaşım da dedi ki 'Bacağıma bir daha vurma'. O da dedi ki 'S. git'. Ben bunu duydum nevrim döndü." diye konuştu.