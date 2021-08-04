Komedyen Şahan Gökbakar'dan yangınla mücadelede provokasyon uyarısı: Gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler doluştu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla verilen mücadeleye günlerdir destek veren ve bölgeden yaptığı canlı yayınlarla vatandaşları bilgilendiren komedyen Şahan Gökbakar bir paylaşımda daha bulundu. Bölgede gönüllü adı altında provokatör kişilerin bulunduğu dile getiren Gökbakar botla 10-15 kişinin bölgeye geldiğini ve kahraman edasıyla yangını söndürecek gibi yangının içine koştuklarını söylerken, bu kişilerin oradaki ekiplerin düzenini bozduğunu ifade etti. Gökbakar bu şahısların itfaiye ekiplerine hakaretler ettiğini de belirtirken, "Gözümün önünde bir komutana 'Sen kimsin lan. Sen ne anlarsın lan? Yangın mı söndürdün hayatında lavuk' dedi." ifadesini kullandı.
Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapan ve takipçileriyle bölgedeki son durumu paylaşan komedyen Şahan Gökbakar son paylaşımında uyarılarda bulundu.
'KOMUT DİNLEMEYİP EKİPLERE HAKARET EDİYORLAR'
Bölgeye gönüllü kisvesi altında provokatörlerin doluştuğunu söyleyen Gökbakar, "Değerli dostlar, gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler doluştu. Buraya geliyorlar yangına müdahale edecekmiş gibi. Hiçbir komut dinlemiyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına gözümüzün önünde hakaret ediyorlar. Hiçbir şey söylemeden arka taraftan ateşin içine yürüyorlar. Bu taraftan gelen itfaiye ekipleri 'Siz ne yapıyorsunuz orada ateş üzerinize geliyor çıkın' deyince 'Sen kimsin lan' diyorlar. Ve itfaiye ekiplerinin üç dört tanesini cinnete getirdiler. Adamlar devlet memuru olduğu için sakin kalmaya çalışıyorlar. " dedi.
'SEN KİMSİN LAN? YANGIN MI SÖNDÜRDÜN HAYATINDA LAVUK'
Provokatörlerin evinin arkasındaki ağaçlık alanda dolaştığını ifade eden Gökbakar, "Buradan Marmaris jandarmasına ve sahil güvenliğine sesleniyorum. Biz burada 200 kişi yangınla mücadele ederken 10-15 kişi gruplar halinde buraya botla yanaşıyorlar. Bir anda yangının içine koşuyorlar sanki bir kahraman edasıyla yangını söndürecekmiş gibi buradaki bütün düzeni bozuyorlar. Ardından burada görevini yapanlara engel oluyorlar. Buradaki komutanlar ve itfaiye erleriyle ağız münakaşasına girip hakaret ediyorlar. Gözümün önünde bir komutana 'Sen kimsin lan. Sen ne anlarsın lan. Yangın mı söndürdün hayatında lavuk' dedi." ifadesini kullandı.
'DEMİN BİR TANESİNİ GIRTLAKLIYORDUM'
Sözlerinin devamında olaylar karşısında sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Gökbakar, "Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var. Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada. İskeleye oturup yemek yiyor ve buradaki bir arkadaşımızın bacağına eliyle vurup bir şeyler söyledi. Arkadaşım da dedi ki 'Bacağıma bir daha vurma'. O da dedi ki 'S. git'. Ben bunu duydum nevrim döndü." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AİS aday işlemleri: YKS tercihleri başladı mı, uzatıldı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021?
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Termik Santral nedir, ne işe yarar? Türkiye'de kaç termik santral var? Termik Santral yanarsa ne olur?
- YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...
- Bakan Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Okulların 1. dönemi hangi tarihte başlayacak?
- Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor...
- Milyonlarca işçiye zam müjdesi! Talep kabul edilirse 600 TL zam gelecek! Taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?
- Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?
- Bilim Kurulu kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...
- AKS sınavı ne zaman 2021? Adaylık Kaldırma Sınavı ayında kaçında, hangi tarihte yapılacak? Son dakika belli oldu...
- Musa Avsever kimdir? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir, kaç yaşında, nereli?