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Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021
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Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde artan vakalar sonrasında Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar bekleniyor. Türkiye’nin önemli gündem kararlarının alındığı toplantının günü ve saati merak ediliyor. Beştepe'de bir araya gelecek olan kabinenin ne zaman hangi saatte ve günde toplanacağı merak ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. Toplantıda vaka sayılarının azaltılabilmesi için alınması muhtemel yeni önlemler değerlendirilecek olup Kabine Toplantısı kararları binlerce kişiyi yakından ilgilendirecek. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milyonların gündeminde Kabine Toplantısı tarihi yer alıyor. Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA NE ZAMAN YAPILACAK?

2 Ağustos Pazartesi günü yapılması beklenen ancak yaşanan yangın olayları sebebiyle ertelenen kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni toplantının 9 Ağustos günü yapılması bekleniyor...

Yeni kabine toplantısında artış eğilimi gösteren corona virüsü vaka sayılarının değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması beklenenler arasında yer alıyor.

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