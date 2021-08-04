04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü'nden yangınlar hakkında flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2021
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Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü'nden yangınlar hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 6 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 6 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Detaylar gelecek...

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