Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü'nden yangınlar hakkında flaş açıklama

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 6 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

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