Başkan Erdoğan Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı! İşte yeni komuta kademesi

Yaş haddine takılmıyorsa bir yıl daha uzatılabiliyordu ancak bu olmadığı için emekli edildi ve yerine Orgeneral Musa Avsever getirildi. Devlette devamlılık esastır. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile iltisaklı olan 151 isim TSK'dan ihraç edildi. Kalan isimlerle TSK çok daha büyük ve önemli işler başardı. Suriye'de ve çeşitli noktalarda operasyonlar yapıldı. Demek ki orada sorun sayıda değilmiş. TSK aslında burada FETÖ iltisaklı fazlalıklardan kurtuldu. VE oradaki rakamsal eksiklikler zaman içerisinde tamamlandı ve bu rakam şu anda 266'lara kadar çıktı.