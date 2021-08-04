Başkan Erdoğan Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı! İşte yeni komuta kademesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Yüksek Askeri Şura sona erdi. Başkan Erdoğan'ın YAŞ kararlarını onaylamasıyla yeni komuta kademesi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan kararları açıkladı. Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. A Haber canlı yayınına katılan Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel YAŞ kararlarını değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.
Kritik YAŞ toplantısında bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlendi.
ATAMA VE TERFİLER NE ANLAMA GELİYOR?
A Haber canlı yayınına katılan Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel YAŞ kararlarını değerlendirdi.
Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in açıklamaları:
YAŞ'ta beklenen kararlar alındı. Ümit Dündar yaş haddi dolduğu için buna yapacak bir şey yoktu. Anayasa ve yasal süreç olarak emekli edilmesi gerekiyordu. Yaş sınırı dolduğu için bu karar alındı.
Yaş haddine takılmıyorsa bir yıl daha uzatılabiliyordu ancak bu olmadığı için emekli edildi ve yerine Orgeneral Musa Avsever getirildi. Devlette devamlılık esastır. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile iltisaklı olan 151 isim TSK'dan ihraç edildi. Kalan isimlerle TSK çok daha büyük ve önemli işler başardı. Suriye'de ve çeşitli noktalarda operasyonlar yapıldı. Demek ki orada sorun sayıda değilmiş. TSK aslında burada FETÖ iltisaklı fazlalıklardan kurtuldu. VE oradaki rakamsal eksiklikler zaman içerisinde tamamlandı ve bu rakam şu anda 266'lara kadar çıktı.
FETÖ'den arınmış daha sağlam ve daha kuvvetli bir TSK oluştu. 2002'den önce bu şuralar günlerce konuşulur. Bu şuralar 3 gün boyunca sürerdi. Burada isimler üzerinde biyografiler yayınlanırdı. Burada siyasete ayar verildi. Artık bu dönemde bunu normal bir haber olarak veriyoruz. Artın bu devletin bir rutinine dönüştü. TSK artık kendi alanında kendi işiyle ilgileniyor. Bu karalar artık bugün bir gün bile sürmüyor.
ANITKABİR'E ZİYARET
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Başkan Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, deftere şunları yazdı:
''Türkiye Cumhuriyet'ini işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında icra ettiği başarılı operasyonlarla milletimize güven aşılamaya devam ediyoruz.''
Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık yapacak.
YAŞ'TA GÜNDEM TERFİ VE ATAMALAR
Kuvvet komutanlarının durumu da toplantıda ele alınacak. Görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu değerlendirilecek.
Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.
YAŞ'ta geçen yılki Şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları da görüşülecek.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında, Oramiral Özbal "Mavi Vatan"ın korunmasında, Orgeneral Küçükakyüz ise terör örgütlerine ağır darbe vurulan hava harekatlarında önemli görevler üstlendi.
ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI
İşte Kalın'ın açıklamalarından derlenenler;
44 general ve amiralin görev süreli 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatılmıştır. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının görev süreleri uzatılmıştır.
Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibariyle 266 olacaktır. 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri komutanlığından Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri komutanlığından tümamiral Kadir Yıldız koramiralliğe, Hava Kuvvetleri komutanlığından Tümgeneral Rafet Dalkıran korgeneralliğe terfi ettirildi.
KAMUOYUNDA 'SARIKLI AMİRAL' OLARAK BİLİNEN MEHMET SARI EMEKLİ EDİLDİ
Öte yandan kamuoyunda 'sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı YAŞ kararları ile emekliliğe sevkedilen isim oldu.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TUĞG. ALİ EKİYOR
2 TUĞG. BARBAROS KASAR
3 TUĞG. ÖZGÜR NUHUT
4 TUĞG. ERSİN KAYA
5 TUĞG. TANER SAĞIROĞLU
6 TUĞG. ÖZDEMİR ŞAN
7 TUĞG. AHMET YÜZBAŞIOĞULLARI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMA. TAYYAR ERTEM
1 TUĞA. GÜRSEL ÇAYPINAR
2 TUĞA. ÖNDER GÜRBÜZ
3 TUĞA. YALÇIN ÖZKÜTÜK
4 TUĞA. MEHMET CEM OKYAY
5 TUĞA. TANER GÜN
6 TUĞA. MEHMET SARI
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TUĞG. BÜLENT TATKAN
2 TUĞG. REFİK ÖLMEZ
3 TUĞG. MURAT PEKŞEN
4 TUĞG. ERSİN GÖSE
5 TUĞG. COŞKUN UÇARCILAR
NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TUĞG. ÇETİN KÖKLÜ
2 TUĞG. YÜKSEL ERDİN
3 TUĞG. YÜCEL YAZICI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TÜMA. YANKI BAĞCIOĞLU
2 TUĞA. MURAT DİNÇMAN
3 TUĞA. İBRAHİM RIZA ADANIR
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TUĞG. SELİM KARSAVURANOĞLU
2 TUĞG. RASİM YALINBAŞ
3 TUĞG. ALPARSLAN YÜCEL SOYSAL
GÖREV SÜRELERİ UZATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.
Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral:
Tümgeneraller:
1- Erhan Uzun
2- Yılmaz Yıldırım
Tuğgeneraller:
1- Göksel Sevindik
2- İsmail Hakkı Köseali
3- Burhan Aktaş
4- Faruk Yıldırım
5- Oğuz Tozak
6- Hurşit Ağırcan
7- Sadettin Alp Ergin
8- Ahmet Kasa
9- Mücahit Zorlutuna
10- Mehmet Özeren
11- Özkan Ulutaş
12- Selçuk Yavuz
13- Taner Uysal
14- Alper Eser
15- Tamer Atay
16- Engin Candaş
17- Sebahattin Türker
18- Ahmet İbiş
19- Mehmet Rifat Alkan
20- Osman Alp
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tuğamiraller:
1- Bülent Turan
2- Mehmet Baybars Küçükatay
3- Ayhan Türker Koçpınar
4- Yavuz Kılıç
5- Aykut Manioğlu
6- Fikret Esin
7- Recep Erdinç Yetkin
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller:
3- Mehmet Özlü
Tümgeneral:
1- Göksel Kahya
Tuğgeneraller:
1- Kemal Turan
2- Kadircan Kottaş
3- Yusuf Erge
4- Oğuz Okuyucu
5- Fidan Yüksel
6- Necati Gündüz
7- Bekir Erdal Özgenç
8- Bülent Çetin
9- Gürhan Ergürhan
10- Sadık Uygur
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