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Alevler termik santrale ilerliyor! İşçiler tahliye edildi

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Alevler termik santrale ilerliyor! İşçiler tahliye edildi

Milas'ta tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınana kadar geldi. Kemerköy Termik Santrali'nde işçiler böyle tahliye edildi. Amfibik çıkarma gemisi santral bölgesinde teyakkuzda bekliyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgeden aktardı.

Milas'ta tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınana kadar geldi. Bölge jandarma tarafından acil olarak boşaltılırken alınan bir diğer önlem de termik santralin çevresine hendek kazmak oldu.

Alevler termik santrale ilerliyor! İşçiler tahliye edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı.

Alevler termik santrale ilerliyor! İşçiler tahliye edildi

İşçiler böyle tahliye edildi.

Alevler termik santrale ilerliyor! İşçiler tahliye edildi

Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti. Ekipler ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürüyor.

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Alevler termik santrale ilerliyor! İşçiler tahliye edildi

Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgeden aktardı.

Alevler termik santrale ilerliyor! İşçiler tahliye edildi

Rüzgar alevleri büyütürken amfibik çıkarma gemisi santral bölgesinde teyakkuzda bekliyor.

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