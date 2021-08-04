Alevler termik santrale ilerliyor! İşçiler tahliye edildi
Milas'ta tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınana kadar geldi. Kemerköy Termik Santrali'nde işçiler böyle tahliye edildi. Amfibik çıkarma gemisi santral bölgesinde teyakkuzda bekliyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgeden aktardı.
Milas'ta tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınana kadar geldi. Bölge jandarma tarafından acil olarak boşaltılırken alınan bir diğer önlem de termik santralin çevresine hendek kazmak oldu.
Muğla'nın Milas ilçesinde tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı.
İşçiler böyle tahliye edildi.
Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti. Ekipler ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürüyor.
Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgeden aktardı.
Rüzgar alevleri büyütürken amfibik çıkarma gemisi santral bölgesinde teyakkuzda bekliyor.
İşte bölgeden son görüntüler...
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