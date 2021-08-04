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Son dakika: Denizden tahliyeye Milli Savunma Bakanlığı'dan destek

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Giriş: 04.08.2021 09:23
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımda "Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç hâlinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. İşte bölgeye sevk edilen karakol botu ile çıkarma gemilerimiz...
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