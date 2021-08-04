Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la gündem özel | Bugün A Haber ve ATV ortak yayınında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Bugün 21.00'de başlayacak yayında orman yangınlarından sel felaketlerine, koronavirüsle mücadeleden ekonomiye, iç ve dış politika ile ilgili tüm merak edilenler konuşulacak. 'Başkan ile Gündem Özel' programını ahaber.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz. .

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