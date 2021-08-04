04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber’de! Gazetecilerin sorularını yanıtlayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam A Haber'de gündeme ilişkin soruları cevaplandıracak. Yangınlarda sabotaj var mı? Yangınlarla ilgili muhalefetin iddiaları ne kadar gerçekçi? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına yanıt verecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.