04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber’de! Gazetecilerin sorularını yanıtlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber’de! Gazetecilerin sorularını yanıtlayacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2021 13:46
Güncelleme:04.08.2021 13:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam A Haber'de gündeme ilişkin soruları cevaplandıracak. Yangınlarda sabotaj var mı? Yangınlarla ilgili muhalefetin iddiaları ne kadar gerçekçi? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına yanıt verecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beykoz'da dumanlar yükseliyor
Beykoz'da dumanlar yükseliyor
Başkan Erdoğan A Haber'de
Başkan Erdoğan A Haber'de
Uçakların alevlerle savaşı!
Uçakların alevlerle savaşı!
Havadan karadan büyük mücadele
Havadan karadan büyük mücadele
İHA'lar yangınlarla ilgili gözetleme ve sahadan bilgi paylaşımı ile kritik tespitler yaptı
İHA'lar yangınlarla ilgili gözetleme ve sahadan bilgi paylaşımı ile kritik tespitler yaptı
FETÖ'cü eski Yargıtay üyesi Ankara'da yakalandı
FETÖ'cü eski Yargıtay üyesi Ankara'da yakalandı
Orman yangınları terör saldırısı mı?
Orman yangınları terör saldırısı mı?
Hafızalara kazınan kareler!
Hafızalara kazınan kareler!
Sosyal medya düzenlemesi yolda
Sosyal medya düzenlemesi yolda
Asıl felaket başka hesaplar yapmak mı?
Asıl felaket başka hesaplar yapmak mı?
Yangına 3 koldan müdahale
Yangına 3 koldan müdahale
Türkiye'nin gözü YAŞ'ta
Türkiye'nin gözü YAŞ'ta
Daha Fazla Video Göster