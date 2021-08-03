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YKS tercih tarihleri değişti! YKS tercih tarihleri ne zaman? Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu

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Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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YKS tercih tarihleri değişti! YKS tercih tarihleri ne zaman? Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkede yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. Peki YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversite tercih sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

UZATMA KARARI

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

İŞTE YENİ TARİHLER

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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