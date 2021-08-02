Azerbaycanlı itfaiyecilerin yangın çalışmalarındaki Türk Bayrağı hassasiyetleri takdir topladı: Onu yanmaya bırakmayız Türk halkını seviyoruz

"TÜRK HALKINI SEVİYORUZ"

İtfaiye eri Nail Gailov da "Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmaya bırakmayız. Türk halkını seviyoruz ve her zaman onların yanındayız. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.

İtfaiye eri Tural Mehmetov da Türkiye'de bir an önce orman yangınlarının son bulmasını istediğini, bunun için var gücüyle çalıştığını ifade etti.