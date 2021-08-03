DEAŞ'lı teröristin 'travma' yalanını fotoğrafları çürüttü

DEAŞ ÜYESİ OLDUĞU FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ

Sanığın, küçük yaşlarda aile içinde babasının alkol alarak annesini dövmesi nedeniyle yaşadığı travmaya bağlı olarak saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürmesine rağmen terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen işaret ve sembollerle çatışma bölgelerinde uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca güvenlik kamera görüntüleri, ele geçirilen materyaller ve diğer deliller ışığında sanığın terör örgütü adına faaliyet gösterdiği ve 'Yalnız Kurt' diye tabir edilen bombacı olduğu aktarıldı. Kararda, sanığın bu nedenle 'devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli madde bulundurma ve taşıma' ile 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırıldığı aktarıldı.

Gerekçede, diğer tutuklu sanıklar Bayram Selvi, Muhmut Sılaybi ve Raad Malik Al Casen'in saldırı ile bağlantılarının tespit edilemediği; ancak sanık Ahmet Sılaybi ile bağlantıları nedeniyle 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırıldıkları, 11 sanığın ise delil yetersizliği nedeniyle tüm suçlardan beraatına hükmedildiği belirtildi.