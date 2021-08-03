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DEAŞ'lı teröristin 'travma' yalanını fotoğrafları çürüttü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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DEAŞ'lı teröristin 'travma' yalanını fotoğrafları çürüttü

Ankara'da tekel bayisine el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildi. Ölen ve yaralanın olmadığı saldırıya dair DEAŞ'lı zanlı Ahmet Sılaybi'ye müebbet ve 23 sene 4 ay hapis verilen davanın gerekçeli hükmü açıklandı. Kararda zanlı Ahmet Sılaybi'nin, çocukluğunda yaşadığı travmaya bağlı olarak saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürmesine rağmen, DEAŞ'ı simgeleyen işaret ve sembollerle çatışma alanlarında silahlarla çekilen fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

Ankara Yenimahalle'ye bağlı Yakacık Mahallesi'ndeki bir tekel bayisine, 29 Ekim 2019 tarihinde el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildi. Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı tespit edilen Ahmet Sılaybi'nin yaptığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şahsın içlerinden Ahmet Sılaybi'nin de olduğu 4 kişi tutuklandı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen 2 Haziran tarihinde görülen karar duruşmasında, saldırıdan sorumlu tutulan zanlı Ahmet Sılaybi, 'devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma' suçundan ömür boyu, 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay, 'tehlikeli madde bulundurma ve taşıma' suçundan 8 yıl 4 ay ve 'mala zarar verme' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanıklar Bayram Selvi ile Mahmut Sılaybi'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10'ar yıl, Raad Malik Al Casen'e de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz 11 sanığın ise beraatına hükmedildi.

'PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR' DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda sanık Ahmet Sılaybi'nin, "Ben küçükken babam alkol içiyordu ve annemi dövüyordu. Suriye'de bu suç değildir. Annem hasta oldu ve bizi terk etti. Ben o zamanlardan beri babamla birlikte büyüdüm. Suriye'de savaş başladı ben 8 yıldır Türkiye'deyim. Ben de alkole başladım ve babam öldükten sonra bıraktım. Annem eve geri döndüğünde cennetteymiş gibi yaşadık. Bu sebepten dolayı benim alkole karşı bir kinim oluştu. Gördüğüm zaman bile nefret ediyorum. Benim psikolojik sorunlarım var, kendi kendine konuşma gibi. Yaşadıklarımdan ötürü kinim arttı; ama bir şey yapmak istedim bu kinimin dinmesi için. İçinde kesinlikle TNT yoktur. Ben TNT hayatımda bile görmedim. Torpilin uzaktan kumanda ile patlatılmasını, asansör işinde çalışırken öğrendim. Bu konuda eğitim almadım. Suriye'de savaş ortamında bulunmadım" dediği savunmasına yer verildi.

DEAŞ ÜYESİ OLDUĞU FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ

Sanığın, küçük yaşlarda aile içinde babasının alkol alarak annesini dövmesi nedeniyle yaşadığı travmaya bağlı olarak saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürmesine rağmen terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen işaret ve sembollerle çatışma bölgelerinde uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca güvenlik kamera görüntüleri, ele geçirilen materyaller ve diğer deliller ışığında sanığın terör örgütü adına faaliyet gösterdiği ve 'Yalnız Kurt' diye tabir edilen bombacı olduğu aktarıldı. Kararda, sanığın bu nedenle 'devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli madde bulundurma ve taşıma' ile 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırıldığı aktarıldı.

Gerekçede, diğer tutuklu sanıklar Bayram Selvi, Muhmut Sılaybi ve Raad Malik Al Casen'in saldırı ile bağlantılarının tespit edilemediği; ancak sanık Ahmet Sılaybi ile bağlantıları nedeniyle 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırıldıkları, 11 sanığın ise delil yetersizliği nedeniyle tüm suçlardan beraatına hükmedildiği belirtildi.

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