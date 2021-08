TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yangınlar hakkında açıklama! Devletimiz yakılan bir dalın bile hesabını sorar

"Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez. Biz her zorluğun üstesinden geliriz, her zorluğun altından milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kalkarız. Bizim için milletimizin hiçbir ferdine zarar gelmemesi her şeyden önemlidir.

Yangınlarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kedi ve köpeklerden kuşlara, kaplumbağalardan böceklere kadar yangında zarar gören tüm canlılar için üzüntüm sonsuz.