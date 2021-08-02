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Millet İttifakı’nda kritik tarih Eylül! Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 12:50
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını Eylül'de belirleyecek. Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylık konusunda ne diyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, Ankara'dan aktardı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını Eylül'de belirleyecek. Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylık konusunda ne diyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, Ankara'dan aktardı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA "HDP" HESABI

İşte o açıklamalardan satır başları; "Gözler Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına çevrilmiş durumda. Bu konuda halen belirsizlik sürmekte. Ancak anketler yaptırıyor CHP ve İYİ Parti bu konuda. Anketlerin sonucuna göre hareket etme kararında önümüzdeki süreçte adayın belirlenmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın karar alması durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade etti. Bu yönde görüşlerini dile getirdi. Aynı şekilde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bunu söyledi. Değerlendirmeler yapılıyor şöyle ki HDP tabanının oyunu almak oldukça önemli olacak bu hesaplamalar yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda sağ kesimden oy alamayacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor yine Millet İttifakı'nda. Hesaplar bir anlamda HDP seçmeni etrafında dönüyor. HDP'den de açıkça ittifak yapılması yönünde açıklamalar geliyor. Önümüzdeki süreçte bir karar verilmeye çalışılıyor. Millet İttifakı açısından adayı belirlemek hiç de kolay görülmüyor."

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