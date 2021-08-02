02 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin ve Millet İttifakı'nın önünü şimdiden tıkadı: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin ve Millet İttifakı'nın önünü şimdiden tıkadı: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin ve Millet İttifakı'nın önünü şimdiden tıkadı: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini itiraf ettti. Başkan Erdoğan'a karşı yarıştığı tüm seçimlerde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığına talip olması hem CHP'nin hem de ittifaktaki diğer partilerin sıcak baktığı bir durum değil. Parti içinde başta Muharrem İnce olmak üzere, birçok isim Kılıçdaroğlu'nun CHP oylarını artıramadığı gerekçesiyle isyan bayraklarını çekip, kendi yollarını çizmişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun daha şimdiden "aday olmak istiyorum" sözleri, seçim zamanı CHP'den ve ittifak içinden çıkacak başka bir adayın önünü tıkamak istediği şeklinde yorumlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilmeceye dönen cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir açıklama daha geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK SORUSU
Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Millet ittifakı karar verirse ben aday olurum" diyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

AÇIKÇA İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Millet İttifakı'nın kararı ve onayı olması halinde adaylıktan kaçmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Elbette, yani Millet İttifakı derse ki 'Siz aday olun', kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev Cumhurbaşkanlığı. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil" dedi.

HDP'NİN DESTEĞİNİ YİNE REDDETTİ
CHP lideri, röportajda HDP ile ittifak yapmadıklarını da savundu. "HDP ile ittifak söz konusu mu?" sorusu karşısında Kılıçdaroğlu, "Biz HDP ile hiç ittifak yapmadık ki. Sadece İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yaptık, aynı ittifakla yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA