Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin ve Millet İttifakı'nın önünü şimdiden tıkadı: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum

HDP'NİN DESTEĞİNİ YİNE REDDETTİ

CHP lideri, röportajda HDP ile ittifak yapmadıklarını da savundu. "HDP ile ittifak söz konusu mu?" sorusu karşısında Kılıçdaroğlu, "Biz HDP ile hiç ittifak yapmadık ki. Sadece İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yaptık, aynı ittifakla yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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